【量大強漲股整理】AI主族群接連噴出後，次族群可留意誰?緯創，解禁後攻勢再起，散熱建準，被分盤後，怎麼解讀?

美國第二季 GDP 成長遠超預期，從一季的 2% 加速到 2.4%，擔憂日本央行可能政策轉向，台股今天觀望氣氛濃厚，盤中有半導體、AI 族群發動攻勢，終場小漲 51.11 點，收在 17292.93 點，周線收紅，成交量 3803.93 億元。

看一下三大法人: 外資買超 15.71 億元；投信終結連 11 賣，轉買超 6.99 億元；自營商買超 42.78 億元，三大法人合計買超 65.48 億元。

台股早盤跌至五日線 17185 點後，迅速被拉起，(2330-TW) 台積電功不可沒，一度漲 4 元，帶動大盤由黑翻紅，前兩日成交量萎縮，今日成交量有些許增長；因台美利差擴大，外資匯出套利，少了資金動能助攻，讓台股多頭有氣無力，想要突破前波高點 17041 點，量能將扮演關鍵的角色，未來要留意量能若能夠有效放大至 4000 億，台股攻高將不是問題；下週超微（AMD）、蘋果（Apple）等美國科技股將公布財報，與台股連動性高，需觀察是否對下半年提出正向展望，以及未來即將發布的 7 月營收及 Q2 財報亮眼的個股，都有機會帶動大盤走高。

個股方面:(3231-TW)台積電擬建置 CoWoS 新廠，帶動封裝設備族群股價走強，(3583-TW)辛耘、 (3131-TW)弘塑，攻上漲停；AI 概念股持續有撐，(3231-TW)緯創今日「出關」恢復正常交易，以 154 元平盤開出後一度往上拉升，成交量超過 20 萬張； (2301-TW) 光寶科，攻上漲停；而財報助攻 + AI 題材的 PCB 族群展現強勢，有 (2383-TW) 台光電、(1815-TW)富喬、(5340-TW)建榮、(8358-TW)金居強勢上攻。

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(3231-TW) 緯創，解禁後，攻勢再起，(2421-TW) 建準，接者被分盤，怎麼解讀?

AI 主族群噴出後，次族群可留意誰?

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【上市量大上漲股】

(2301-TW) 光寶科

(3583-TW) 辛耘

(6531-TW) 愛普 *

(3257-TW) 虹冠電

(2329-TW) 華泰

(2455-TW) 全新

(2357-TW) 華碩

(3044-TW) 健鼎

(2383-TW) 台光電

(1319-TW) 東陽

(2408-TW) 南亞科

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【上櫃量大上漲股】

(3163-TW) 波若威

(4979-TW) 華星光

(5340-TW) 建榮

(6218-TW) 豪勉

(6231-TW) 系微

(3483-TW) 力致

(3081-TW) 聯亞

(3558-TW) 神準

(1815-TW) 富喬

(6190-TW) 萬泰科

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