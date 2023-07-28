鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.99億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達49.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格29,157.01美元，24小時漲跌幅-1.09%；以太幣(ETH)現報價格1,864.41美元，24小時漲跌幅-0.79%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.75億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.39億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅49.3%；Wing Token(WING)24小時漲幅26.7%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅22.1%。

24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅12.7%；Astar(ASTR)24小時跌幅8.76%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅6.18%。

近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅17.8%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅15.8%；GALA(GALA)近一週漲幅12.1%。

近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅32%；OGN(OGN)近一週跌幅31.2%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅18.9%。

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