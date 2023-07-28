鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至133.6元，預估目標價為2702.5元

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由133.6元上修至133.6元，其中最高估值153元，最低估值123.63元，預估目標價為2702.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 153 160 168
最低值 123.63 131.07 138.19
平均值 133.44 146.22 154.83
中位數 133.6 148.22 152.08

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 49,176,780 61,480,000 67,979,000
最低值 41,142,000 45,893,000 51,507,000
平均值 45,447,850 52,390,600 57,039,270
中位數 46,045,000 52,000,000 57,076,340

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 169.52 139.28 182.9 210.7
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,675,228 46,962,402 55,944,489 60,745,008

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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