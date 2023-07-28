鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至36.12元，預估目標價為1230元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.51元上修至36.12元，其中最高估值39.97元，最低估值29.97元，預估目標價為1230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|39.97
|47.81
|53.18
|最低值
|29.97
|38.73
|40.97
|平均值
|36.14
|44.21
|49.12
|中位數
|36.12
|44.5
|49.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,075,000
|36,381,000
|41,521,000
|最低值
|27,060,000
|32,303,000
|34,319,000
|平均值
|29,815,380
|34,349,290
|37,995,170
|中位數
|30,060,180
|34,068,060
|37,755,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.07
|33.67
|25.63
|14.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,072,874
|25,399,895
|19,103,001
|15,896,317
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。