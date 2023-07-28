鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至36.12元，預估目標價為1230元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2023年EPS預估：中位數由35.51元上修至36.12元，其中最高估值39.97元，最低估值29.97元，預估目標價為1230元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 39.97 47.81 53.18
最低值 29.97 38.73 40.97
平均值 36.14 44.21 49.12
中位數 36.12 44.5 49.95

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 31,075,000 36,381,000 41,521,000
最低值 27,060,000 32,303,000 34,319,000
平均值 29,815,380 34,349,290 37,995,170
中位數 30,060,180 34,068,060 37,755,550

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.07 33.67 25.63 14.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		 26,072,874 25,399,895 19,103,001 15,896,317

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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