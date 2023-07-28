鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.63億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達34.5%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格29,249.85美元，24小時漲跌幅-0.38%；以太幣(ETH)現報價格1,863.23美元，24小時漲跌幅-0.54%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.85億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達2.21億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅34.5%；Worldcoin(WLD)24小時漲幅5.64%；Threshold(T)24小時漲幅6.72%。

24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅14.5%；Wing Token(WING)24小時跌幅10.7%；Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅8.06%。

近一週漲幅：Verge(XVG)近一週漲幅17.8%；TerraClassicUSD(USTC)近一週漲幅15.8%；GALA(GALA)近一週漲幅12.1%。

近一週跌幅：Auction(AUCTION)近一週跌幅32%；OGN(OGN)近一週跌幅31.2%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅18.9%。

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