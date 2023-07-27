退稅小確幸來了 首批退稅556億元7/31入帳

退稅小確幸來了! 第一批退稅將在 7 月 31 日入帳，根據統計，111 年度綜所稅申報首批退稅合計共 322.8 萬件，合計退稅金額共 556 億元。

財政部台北國稅局表示，財政部所屬各地區國稅局將在 7 月 31 日辦理 111 年度綜合所得稅結算申報第 1 批退稅作業，其中台北國稅局所轄退稅件數共 41.8 萬餘件，退稅金額為 101.9 億餘元。

台北國稅局表示，包括：採網路申報的退稅案件、透過線上及電話語音確認回復的稅額試算服務退稅案件，以及在 5 月 10 日前以書面方式向戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件。

台北國稅局表示，納稅義務人選擇「直撥 (轉帳) 退稅」是最安全且快速的方式，退稅款將在 7 月 31 日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶。

台北國稅局說，統計第一批退稅案件仍有近 1.49% 的民眾未採用直撥 (轉帳) 退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限 9 月 28 日前儘速兌領。

至於退稅憑單金額未滿 5000 元者，請攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向台灣銀行台北市各營業單位兌領現金，金額滿 5000 元未滿 2 萬元者則需至金融機構或郵局，以票據交換方式領取退稅款。

另外，金額滿 2 萬元以上者，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

台北國稅局提醒，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議於 5 月辦理綜合所得稅結算申報時，提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除可早日入帳外，避免退稅憑單遺失或遭冒領。

台北國稅局強調，國稅局不會用電話及 ATM 轉帳退稅，民眾須留意慎防詐騙。

