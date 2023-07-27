鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估下修至7.59元，預估目標價為110元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.9元下修至7.59元，其中最高估值10.78元，最低估值6.61元，預估目標價為110元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.78
|11.91
|14.08
|最低值
|6.61
|8.37
|10.3
|平均值
|8.05
|9.99
|12
|中位數
|7.59
|9.93
|11.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,284,000
|85,859,000
|97,064,430
|最低值
|69,258,000
|72,901,000
|81,490,710
|平均值
|70,603,160
|80,484,330
|88,528,430
|中位數
|70,656,000
|82,092,000
|88,489,230
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.6
|11.54
|8.6
|7.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。