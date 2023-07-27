〈焦點股〉旺季助攻 王品站回3字頭 漢來美食漲近半根停板

餐飲業正處暑期旺季，多家連鎖餐飲業者表示，近來周末訂位多是一位難求，王品 (2727-TW) 今 (27) 日盤中漲幅約 3%，股價站回 300 元整數大關，漢來美食 (1268-TW) 更漲近半根停板，瓦城 (2729-TW)、六角(2732-TW)、亞洲藏壽司(2754-TW) 也有 2% 以上漲勢。

台股資金持續快速輪動，正處相對旺季的餐飲股再度受到關注。

王品指出，6 月創最淡的旺季，進入暑期後營運仍持續火熱，正加速展店腳步，新規劃的精品鍋物新品牌「旬嚐」近期在北市南京東路商圈試營運，8 月將正式開幕，合計第三季共將開超過 10 家新店點，而目前有 45 家門店通過決議，力拚趕在下半年開幕。

而漢來美食 (1268-TW) 旗下擁有 7 家漢來海港自助餐，同時還有高雄漢來飯店內的餐廳、多家館外連鎖知名品牌包括漢來蔬食、名人坊，上海湯包、上菜片皮鴨等，以及近期走向街邊布局的溜溜酸菜魚專賣店。

值得關注的是，漢來美食暑期旺季期間，即便是平日自助餐也是一位難求，10 月又將推出海港餐廳升級版，是目前唯一擁有大型自助餐品牌的餐飲股。

亞洲藏壽司近來加強布局中台灣，在彰化開設第 2 家據點，使全台總店數再推進至 52 家，年底前目標上看 54 家，而長期海內外總店數目標達 200 店。

瓦城則表示，預計全年新開 18 家新店點，並將再推自行研發的全新泰式餐飲品牌，拚營收達雙位數成長，並持續籌備進軍美國市場。

在跨足海外前，瓦城正積極打造以台灣為基地的全球研發中心，整合廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心和食材生產中心等功能。