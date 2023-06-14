耀登參與3GPP大會 旗下耀睿助台廠導入O-RAN最新標準

全球行動通訊標準組織 3GPP 在本月 12 日起在台舉辦為期 5 天會員大會，耀登 (3138-TW) 旗下耀睿於今 (14) 日參加「次世代通訊技術高峰會」，介紹 B5G/6G 世代國際 3GPP/O-RAN 聯盟最新技術規範要求，協助國內產業導入最新標準，支持台廠完備 6G 預商用產品開發與測試。

耀登以通訊技術為根基，進行跨領域的擴展及服務整合，也在此次大會展示 32×32 波束 3D 掃描陣列天線、毫米波升降頻模組、5G mmWave RU 等先進產品技術，掌握未來 6G 發展基礎並邁向國際市場。

隨著全球 5G 網路軟體定義 (SDN) 與網路功能虛擬化 (NFV) 技術成熟，O-RAN 開放式無線電接取網路已成為 5G 最熱門話題，耀睿實驗室為 O-RAN 聯盟第三方的實驗室，協助無線通訊產業打造智慧化、開放性、虛擬化、可完全互通行動網路環境，確保不同廠牌軟硬體相容性。

耀登表示，B5G/6G 時代要加速次世代開放式架構 3GPP/O-RAN 聯盟標準化工作，目前耀睿已於國內打造開源軟體社群 (OSC) 實驗室，可針對不同廠商的設備介接、互通互連面臨的資安威脅等面向進行研析，開發開源軟體解決方案，以實現 B5G RAN 的軟體平台，幫助業者掌握 B5G 網路軟體定義趨勢。