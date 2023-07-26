杜蘇芮來勢洶洶 如有財損9項稅目可申請減免

颱風「杜蘇芮」來勢洶洶，財政部北區國稅局表示，民眾除了做好防災準備，如果發生財產損失，可申請所得稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅等 9 項稅目的稅捐減免。

北區國稅局表示，民眾遭遇不可抗力災害時，必須先「拍照存證」，並「檢附文件」及「申請減免」，並在災害發生後 30 日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜。

如因風災導致財損，可申請減免稅目包括：綜所稅、營所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅等 5 項國稅，地方稅則有娛樂稅、房屋稅、地價稅及使用牌照稅等 4 項稅目。

包括綜所稅、營所稅、貨物稅及菸酒稅，民眾可在災害發生後 30 日內檢附資料與申請書，向所在地國稅局分局或稽徵所及服務處申請。

在房屋稅部分，只要房屋因颱風緣故毀損達 3 成以上，可自災害發生之日 30 日內跟所在地地方稅稽徵機關或分支申請。

另外，如果汽機車 (機車 151CC 以上)，因災害受損停駛或因此報廢，可自災害發生之日起 1 個月內，向所在地地方稅稽徵機關或分支申請。

北區國稅局表示，對於民眾因災害造成的財產損失，將秉持從寬、從速原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免事宜，納稅義務人除可臨櫃辦理與書面郵寄申請外，也可至財政部稅務入口網線上申請稅捐減免。



