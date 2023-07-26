券商公會列5大重點發展 推動當沖證交稅率減半常態化

券商公會今 (26) 日舉辦第九屆第二次會員代表大會，券商公會理事長陳俊宏表示，感謝主管機關持續開放業務、鬆綁法規，未來將積極推動五個重要方向，包括推動現股當沖證券交易稅率減半常態化、開放券商得辦理認股借貸業務等。

陳俊宏指出，券商公會推行可穩定證券市場發展的重要建設，希望各證券相關主管單位能夠同心協力，進一步完備證券產業服務功能，深化國人投資理財服務。

券商公會未來推動的五大重要建設包括，(1) 推動現股當沖證券交易稅率減半常態化；(2) 開放證券商得辦理認股借貸業務；(3) 研議台股交易及交割相關精進措施；(4) 新增電子支付帳戶作為證券投資人進出分戶帳出入金管道，以及 (5) 推動證券商發行結構型商品掛牌及開放證券商發行外幣計價結構型債券。

金管會主委黃天牧出席時表示，過去一年，金管會完成調降權證避險證交稅、放寬證券商客戶分戶帳資金運用、擴大證券商金錢信託及有價證券信託業務範圍等諸多項目，未來將持續傾聽券商公會提出的各項建言，在風險可控下盡量鬆綁法規或開放業務，也期許券商朝數位轉型發展提升投資便利性，同時重視資安防護，維護商譽和投資人信任。

黃天牧勉勵券商看重自己，在金融三業中昂首前行，展現投資銀行的風範。