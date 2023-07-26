鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為35.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.67元上修至0.76元，其中最高估值3.56元，最低估值0.41元，預估目標價為35.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.56
|4.46
|4.18
|最低值
|0.41
|1.15
|2.88
|平均值
|0.99
|2.71
|3.53
|中位數
|0.76
|2.75
|3.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,777,000
|42,726,000
|43,333,000
|最低值
|30,663,000
|32,330,570
|36,704,410
|平均值
|32,879,110
|38,507,930
|40,949,970
|中位數
|33,018,710
|38,682,530
|42,812,490
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。