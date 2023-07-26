鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估上修至6.95元，預估目標價為205元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智原(3035-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.91元上修至6.95元，其中最高估值8.05元，最低估值5.3元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.05
|13.68
|20.18
|最低值
|5.3
|7.61
|12.94
|平均值
|6.87
|10.51
|15.09
|中位數
|6.95
|10.6
|13.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12,341,000
|15,823,000
|20,774,910
|最低值
|12,055,000
|13,127,000
|18,973,000
|平均值
|12,155,890
|14,755,480
|19,634,980
|中位數
|12,156,000
|14,674,500
|19,396,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.88
|4.65
|1.08
|1.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,065,155
|8,085,201
|5,495,307
|5,306,351
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。