國產車出海 中國造船業迎新一輪更新換代超級周期

中國國產品牌汽車出海勢頭迅猛，汽車運輸船市場出現「一船難求」火爆景象，造船業迎來新一輪更新換代超級周期。

據《中國證券報》報導，廣船國際公司副總經理周旭輝說：「當前公司手持 25 艘汽車運輸船訂單，造船訂單承接已經排到 2026 年。」目前廣船國際汽車運輸船手上的訂單數量，全球最多。

「從白手起家到實現汽車運輸船在手訂單量第一，廣船國際僅用兩年半時間。」周旭輝表示，2021 年公司關注到汽車出口量暴增勢頭，在各類船型中，汽車運輸船的價格，平均漲幅最大。因此，該公司擴大投入汽車運輸船市場。

為什麼汽車運輸船訂單爆發？周旭輝說：「中國汽車企業產品出海勢頭不減，而汽車輸送到海外的載具不夠。同時，汽車運輸船訂單價格平均漲幅高於貨櫃船、油輪以及散貨船。運力緊缺、價格攀升，讓不少航運公司看到了商機。」

值得一提的是，除了航運公司搶新訂單，車廠也紛紛建立自己的海上運輸隊伍。「我們為比亞迪 (002594-CN) 建造的兩艘汽車運輸船目前正在履約。」周旭輝表示，「近年來公司客戶結構發生很大變化，由全部航運公司變成一半航運公司，一半終端用戶及金融和資產營運企業，不少終端用戶自行下單訂船。」

今年以來，中國汽車出口明顯回暖。中國汽車工業協會的數據顯示，1～6 月汽車整車出口達到 214 萬輛，年增 75.7%。新能源車出口為 53.4 萬輛，暴增 1.6 倍。

業界人士表示，本輪汽車運輸船訂單潮自 2021 年開啟。隨著國產汽車加速出海，全球汽車運輸船新訂單悄然向中國造船廠轉移。「之前，汽車運輸船以日本製造為主，近三年來 90% 的汽車運輸船新訂單由中國企業承接。」周旭輝稱。

除了汽車運輸船，上半年客滾船新訂單量也節節攀升。周旭輝說：「今年上半年，公司經營接單同比增長 90%。目前廣船國際手持造船訂單 70 餘艘，價值超過 500 億元。」