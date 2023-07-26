〈貴金屬盤後〉靜待Fed會議 黃金收高、白銀反彈

黃金期貨周二 (25 日) 收高，收復近期部份失地，投資人等待美國聯準會 (Fed) 會議登場，以及緊接而來的歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (央行，BOJ) 會議。

8 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.50 美元或近 0.1%，報每盎司 1963.70 美元。

FXTM 市場分析經理人 Lukman Otunuga 說：「對黃金來說，這可能是劇烈波動的一個禮拜，因為 Fed 決策和即將到來的經濟數據。」無論 Fed 決策結果是哪一個，都可能震撼黃金。

黃金本身不孳息，因此在升息環境下，持有黃金的機會成本相對提高。

Fed 主席鮑爾周三將召開會後記者會，屆時可能提供對未來升息計畫的蛛絲馬跡。

雖然 Fed 6 月暫停升息，但本次會議預料仍可能升息 1 碼 (25 個基點)。至於 7 月過後，若存在任何升息的可能性，包括 9 月甚至之後，可能打壓金價。

GTC 首席分析師 Jameel Ahmad 說：「黃金面臨的下行風險是，隨著 7 月步入尾聲，Fed 到底會不會替再次升息打開大門。」

美國本周將公布一些重要經濟數據。包括周四的第 2 季國內生產毛額 (GDP)，以及周五的 6 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，後者是 Fed 偏好的通膨指標。

美國周二公布，7 月消費者信心升至 117，創兩年高點。

FXTM 的 Otunuga 說：「本周下半值得注意的是美國第 2 季 GDP、上周初領失業救濟金人數、耐久財訂單和 6 月 PCE。這些都可能影響 7 月會議過後的利率展望，並加劇黃金的波動。」

中國周一承諾加強政策支持，聚焦在提振國內需求。Quantity Commodity Research 分析師 Peter Fertig 說：「北京當局這番將進一步刺激經濟的談話，對中國消費者的黃金零售需求是正面的消息。」

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