盤後速報 - 茂順(9942)下週(8月1日)除息5.6元，預估參考價136.4元

茂順(9942-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.6元。
以今日(7月25日)收盤價142.00元計算，預估參考價為136.4元，息值合計為5.6元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月25日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂順(9942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽車、機車、機械、交通器材用油封之加工製造及進出口業務。CQ01010模具製造業、CB01010機械設備製造業、F401030製造輸出業。C804020工業用橡膠製品製造業、F401010國際貿易業。近5日股價下跌5.37%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/01
|142.00
|5.6
|3.94%
|0.0
|2022/08/09
|89.9
|5.0
|5.56%
|0.0
|2021/08/13
|96.0
|4.2
|4.38%
|0.0
|2020/07/28
|68.4
|4.2
|6.14%
|0.0
|2019/07/31
|75.0
|4.2
|5.6%
|0.0
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