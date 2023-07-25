盤後速報 - 茂順(9942)下週(8月1日)除息5.6元，預估參考價136.4元

茂順(9942-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.6元。

以今日(7月25日)收盤價142.00元計算，預估參考價為136.4元，息值合計為5.6元，股息殖利率3.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月25日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂順(9942-TW)所屬產業為其他業，主要業務為汽車、機車、機械、交通器材用油封之加工製造及進出口業務。CQ01010模具製造業、CB01010機械設備製造業、F401030製造輸出業。C804020工業用橡膠製品製造業、F401010國際貿易業。近5日股價下跌5.37%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/01 142.00 5.6 3.94% 0.0
2022/08/09 89.9 5.0 5.56% 0.0
2021/08/13 96.0 4.2 4.38% 0.0
2020/07/28 68.4 4.2 6.14% 0.0
2019/07/31 75.0 4.2 5.6% 0.0

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