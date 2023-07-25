中共中央政治局釋利多信號 港股、A股早盤應聲大漲

在美中概股那斯達克金龍中國指數周一（24 日）收盤應聲大漲逾 4% 後，港股與 A 股周二早盤也同步勁揚，恒生科技指數的漲幅超過 5%，凸顯中共中央政治局釋出利多信號，投資人的信心為之大振。

香港恒生指數周二早盤勁漲 2.7%，恒生科技指數驟漲逾 5%，A 股市場三大指數的漲幅也均超過 1%。港股房地產類股也啟動狂歡模式，龍湖集團 (00960-HK) 的股價暴漲 20.84%，融創中國 (01918-HK) 也飆漲 13.39%。

離岸人民幣兑美元匯價周二早盤升破 7.15，現報人民幣 7.1469 元兌 1 美元，漲逾 300 點。

中共中央政治局在周一召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，並指示要活躍資本市場，提振投資人信心。

多位機構人士表示，此前政治局提及資本市場的表述，是「圍繞資本市場改革，加強制度建設，激發市場活力」、「關鍵制度創新促進資本市場健康發展」、「保持資本市場平穩運行」等，本次政治局會議提出「活躍資本市場，提振投資者信心」，實屬罕見。

華福證券首席經濟學家燕翔表示，此次政治局特地提及資本市場和投資人信心，顯示中共高層高度重視，對資本市場的發展意義重大。

招商證券策略首席張夏團隊認為，本次政治局對資本市場的表述尤為積極，預料政府有望密集提出提振政策。

中央政治局並指出，要切實防範、化解重點領域風險，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整強化房地產政策，因城施策，用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性居住需求，促進房地產市場平穩健康發展。