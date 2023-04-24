香港特首李家超：大灣區的理念就是優勢互補

香港特區行政長官李家超帶領的大灣區訪問團，上周六（22 日）來到深圳前海深港青年夢工廠，與數十位香港創業青年進行交流，他並說，大灣區的理念就是優勢互補。

據《21 世紀經濟報導》報導，李家超說：「在創科方面，我覺得整個大灣區的理念，都是優勢互補。每一個城市裡，也可以拿自己最好的（優勢）出來，去貢獻整個大灣區的建設。」

他認為，香港和深圳在很多方面都各有優勢，例如香港在基礎研究方面很成功，有五所百強大學，而且香港的大學研究成果超過七成被評為卓越。

李家超說，香港最大的挑戰，是把這些基礎科研轉化成真正市場化的商品。因此，香港推動「產學研 1 + 計畫」，即設立 100 億港元資助 100 個團隊，幫助研究成果變成真正的商品。

另外，李家超認為，深圳和香港共同的優勢就是：深圳能吸引很多人才，特別是中國的人才。而香港的優勢是不但吸引中國的人才，還吸引全世界的人才。

香港和深圳已經決定在河套區推動「一區兩園」計畫，就是香港有一座科技城，深圳也有一座科技城。香港與深圳希望「一區兩園」變成一個創新的科技區，且這兩個科技園的融合，可以超越地域限制。

此外，李家超也提到青年發展。他說：「我們有青年發展藍圖，我們會落實好。至於幫助青年創業或者就業，其實香港也推出了不同的計畫，例如我們有一個創業的支援計畫，就是一些創業的團隊，可以獲得 40 萬至 60 萬港元的資助。」