英業達強化AI運算產品線 推出Minima系列MCU新品

英業達 (2356-TW) 積極進攻邊緣 AI 運算應用，除了 AI IP 的 AI 加速器以外，今 (24) 日宣布推出 Minima 超低邏輯閘 (Gate Count) 數 NPU IP，未來將推出更多產品線，持續擴大產品陣容。

英業達資深副總陳維超指出，Minima 系列滿足終端算力需求，自 1T 8051 MCU 到各家 32/64 Bits RISC CPU 皆可彈性搭配，可用於物件偵測、特徵偵測、人臉偵測、人臉辨識、姿態辨識、圖像分割、圖像美化、雜訊過濾等應用。

針對 MCU 市場，英業達持續推出各種低算力要求的 NN 模型庫，供客戶選擇使用，提供 turnkey 客製化設計服務。

英業達 AI 晶片設計處長徐國翰表示，現有 AI 晶片設計研發團隊具備多年 AI 設計經驗及國際化是英業達投入 NPU 市場的成功關鍵，由於 AI 應用需求暢旺，公司積極擴展團隊實力與研發規模，確保客戶在快速變化的市場中保持競爭優勢。

英業達表示，除了本次 Minima 系列以外，將陸續推出更複雜、終端算力更強的 Parva、Magna 系列，皆具備低功耗、高效能、高彈性架構等特點，滿足市場多元需求。