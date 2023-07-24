宏碁施振榮：看企業價值 要長期算六面向總帳

宏碁集團創辦人施振榮今 (24) 日談及企業價值，他表示，多數人只看到顯性、短期的價值，從王道思維來看，企業價值要長期來算六面向的總帳，甚至隱性價值還高於顯性價值。

宏碁董事長陳俊聖 2014 年初以執行長加入估算，當時宏碁市值不到 512 億元，如今隨股價攀升，巿值已漲到逾千億元，成長超過 123%。

施振榮除了表達對於陳俊聖與經營團隊的肯定之外，也特別點出，實際上宏碁其實還少算了 2016-2023 年八年期間所配發的 8.53 元現金股利，股息總計 260.6 億元。

施振榮表示，企業巿值往往只是看到有形、直接的顯性價值，其實更應該長期去看企業所創造無形、間接、未來的隱性價值，在關心企業為股東創造多少價值之餘，也要關心企業是否與所有的利益相關者—包括員工、往來供應商、社會等等利益相對平衡。

施振榮 2004 年底從宏碁退休，然而遇到 PC 巿場不再成長的逆風，2013 年底回到宏碁啟動第三次再造，並在同年底來陳俊聖帶領宏碁團隊重新出發。

施振榮說，陳俊聖擔任執行長後，展開大刀濶斧的改革，沒有利潤的訂單就不做，雖然公司營收大幅下滑，但已開始可以獲利，過去八年初期用公積分紅，慢慢累積盈餘，逐漸轉為盈餘分紅。

他並指出，陳董事長這些年為股東所創造的價值，除了宏碁巿值的成長外，還要加上每年的現金股利，以及更多看不到的隱性價值，要算長期六面向的總帳。

施振榮表示，身為王道領導人，面對未來的種種挑戰，就要用不同的策略來創造價值，未來在陳俊聖引領下，宏碁將以從 PC 電腦品牌轉型至生活風格的優質品牌為願景，在 PC 本業持續優化，並進入新事業領域，繼續創造品牌的新價值。