美喆-KY發行CB完成募集5.05億元 7/26上櫃交易

國際石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 發行 CB 已完成募集 5.05 億元，預計在 7 月 26 日上櫃交易，轉換價訂爲 52.8 元，轉換溢價率爲 106%，美喆 - KY 此次發行 CB 進行市場籌資，主要爲發行新債償還於 2020 發行的舊 CB。

美喆 - KY 在獲市場急單挹注下，5 月及 6 月營收表現較佳，主要受惠外銷代工客戶急單需求，美喆 - KY 今 (2023) 年 6 月營收 2.78 億元，月增 0.93%，年減 10.96%，2023 年第二季營收爲 8.16 億元，也爲 4 個季度的新高，季增 52.96%，年減 23.04%。2023 年 1-6 月美喆 - KY 營收 13.49 億元，年減 34.76%。

美喆 - KY 表示，受惠外銷代工業務訂單需求持續增溫，加上集團深化歐洲及美市場 LVT、SPC 石塑地磚業務接單效益逐步展現，其中 SPC 石塑地磚銷售仍保持 3 個月月增力道，推升 2023 年第二季 SPC 石塑地磚比重提升至 28%，同時集團也積極優化台南廠生產學習曲線等，助力美喆 - KY 6 月營收表現繳出近 11 個月新高記錄。

美喆 - KY 指出，目前積極優化台南新廠學習曲線，有助於吸引北美地區品牌商、區域經銷商洽談合作機會，目前仍陸續進行台南新廠認證作業，有助於推升整體業務拓展，推升台南新廠產能稼動率，以創造整體營運正面效果挹注。

美喆 - KY 在 2023 年第一季營收 5.53 億元，稅後虧損 4421 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.67 元。