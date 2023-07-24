〈台股盤前〉不確定因素增多 提防漲多高本益比股壓回

台股加權指數上周五開低走高，終場收斂跌勢，跌點 134.19 點，以 17030.7 點作收，站穩萬七關卡上，成交值放大至 4317 億元，隨著台股、美股大廠密集公布財報，再加上 FOMC 會議在即、大型法人賣股獲利了結，不確定因素增多，法人提醒，市場回歸關注基本面，提防漲多高本益比股壓回。

上周五外資在集中市場賣超 289.39 億元，創 11 個交易日來最大賣超，投信賣超 26.5 億元，為連 7 賣，僅自營商買超 30.25 億元，為連 2 買，三大法人合計賣超 285.64 億元。

而美股漲跌互見、狹幅震盪，上周五道瓊工業指數上漲 2.51 點，漲幅 0.01%； 標普 500 指數漲 1.47 點，漲幅 0.03%；那斯達克綜合指數下跌 30.51 點；費城半導體指數上漲 35 點，漲幅 0.96%；其中，道瓊已連 10 個交易日收紅，創 2017 年 8 月 7 日以來最長連漲紀錄。

本周有不少重要大事，除了 FOMC 會議外，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 將於周五召開法說會，公布第二季財報，並釋出第三季展望。

在台積電 (2330-TW) 法說後，有多家 IC 設計業不諱言，目前客戶拉貨保守，甚至要求降價，幾乎確定下半年旺季不旺。

2023 亞洲生技大會 27 日將登場， CDMO(委託開發暨製造服務) 和新設立 CRO(委託研究機構) 為受矚目的展覽重點專區，尤其不少國內大廠近期積極跨入 ADC(抗體藥物複合體) 領域，發展也受到關注。

台積電衝 AI 伺服器應用，近期傳出再攜手高力 (8996-TW)、技嘉 (2376-TW)、雙鴻 (3324-TW) 等台廠，持續精進高速運算領域。

上市櫃公司進入股利發放的高峰，統計本周有 186 家股東共有超過 5200 億元資金入帳，同時，有 151 家將除息。

元大投顧指出，目前大盤季線仍上揚，中長期線型並未受到破壞，惟個股強弱分明，建議投資人現階段進出應審慎評估，而於 25 日至 26 日將登場的 FOMC 會議，將使升息議題持續左右金融市場。