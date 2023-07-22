鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至2.93元，預估目標價為85元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.93元上修至2.93元，其中最高估值5.41元，最低估值0.65元，預估目標價為85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.41
|6.55
|8.2
|最低值
|0.65
|1.36
|3.95
|平均值
|2.77
|4.36
|5.92
|中位數
|2.93
|4.38
|5.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|243,339,140
|269,273,380
|313,524,110
|最低值
|187,806,900
|205,501,000
|221,538,000
|平均值
|206,212,980
|228,394,170
|252,189,560
|中位數
|205,171,750
|222,343,490
|237,588,120
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。