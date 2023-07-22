鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為225.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.29元上修至9.6元，其中最高估值12.65元，最低估值8.26元，預估目標價為225.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.65
|14.48
|16.03
|最低值
|8.26
|8.94
|12.95
|平均值
|9.68
|12.44
|14.48
|中位數
|9.6
|12.91
|14.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|84,926,000
|103,033,320
|97,883,000
|最低值
|77,296,700
|81,406,000
|86,948,000
|平均值
|81,770,470
|88,704,180
|92,552,100
|中位數
|82,596,130
|87,090,690
|92,871,700
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.51
|15.81
|13.19
|9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|92,043,675
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。