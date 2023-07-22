鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至9.6元，預估目標價為225.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.29元上修至9.6元，其中最高估值12.65元，最低估值8.26元，預估目標價為225.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 12.65 14.48 16.03
最低值 8.26 8.94 12.95
平均值 9.68 12.44 14.48
中位數 9.6 12.91 14.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 84,926,000 103,033,320 97,883,000
最低值 77,296,700 81,406,000 86,948,000
平均值 81,770,470 88,704,180 92,552,100
中位數 82,596,130 87,090,690 92,871,700

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.51 15.81 13.19 9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 92,043,675 81,839,870 70,010,849 63,449,533

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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