方舟伍德：已將ARKK中國曝險全數歸零

方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，由於開發中市場面臨經濟放緩挑戰，她的旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 已將中國曝險降至零。

晨星數據顯示，方舟創新 ETF 管理的資產規模約 90 億美元。伍德透露，在市場低迷的情況下，ARKK 已經撤出對中國股票的投資，並將特斯拉 (TSLA-US)、Coinbase(COIN-US)、Roku(ROKU-US) 和 Zoom(ZM-US) 等她最青睞的股票，整合到投資組合當中。

伍德表示，他們在熊市期間將策略集中在最有信心的領域以及中國股票，但現在至少就旗艦策略來說，該公司沒有接觸中國投資。

ARKK 曾持有中國科技巨頭騰訊和房產平台貝殼找房的股票。伍德表示，她對中國和其他新興市場的投資，在 2020 年達到約 25%，因為中國當時對疫情的初步反應讓她留下深刻印象。

她說：「我們正在研究全球各地的財政和貨幣政策反應，並對中國在政策方面的克制反應印象深刻。他們在貨幣和財政政策方面非常自律。」但她表示，自從北京政府開始打壓國內富豪與科技業，加強經濟掌控後，她對中國的立場也有了變化。

伍德也指出她對中國房市的擔憂，在歷經十多年快速擴張後，整體債務負擔隨之擴大。

儘管如此，方舟金融科技創新 ETF(ARKF) 仍持有電商平台京東的少數股份，但拋售的拼多多和騰訊等其他中國公司。

伍德表示，隨著中國度過艱難時期，市場進入新的牛市周期，她還是可能增持中國相關股票。今年迄今，伍德旗下基金表現相當出色，ARKK 累積已漲約 53%，ARKF 累計漲逾 61%。