中國經濟「弱復甦」 經濟學家：央行6月可能調降利率

經濟學家認為，中國央行 6 月可能調降利率，原因是 4、5 月經濟復甦步伐進一步放緩，出現經濟「弱復甦」現象。

數據經濟研究員和卿表示，雖然中國 4、5 月消費、工業生產回升力道很大，但所有人心理都清楚，原因是基數太低，數據與第 1 季相比弱了許多。

摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑周三也說，中國經濟進入「弱復甦」。她說，經濟周期有四個狀態，從收縮、恢復、擴張到經濟成長放緩四個象限。去年 10～11 月，摩根大通 QMI（量化宏觀指數）顯示，中國經濟觸底反彈，從收縮期進入恢復期，但恢復期在 2 月初又出現一定反覆，可以說是一個相對弱的恢復。

官方定調的說法是，經濟處於復甦階段，但內生動力不強。財新智庫高級經濟學家王喆周四也表示，5 月財新製造業採購經理人指數（PMI）冷熱不均：市場供求大幅改善，企業採購和補庫亦較為積極；與之形成對比的是就業惡化、價格水準下跌，以及樂觀預期淡化。這種分歧顯示目前經濟成長內生動力不足。

投資人該如何解讀「內生動力不強」呢？和卿說，這代表民間投資還沒起來，居民房貸、車貸等債務支出速度比收入快，手裡可消費的錢不足。於是，「居民消費——企業生產——居民再消費」經濟鏈條還沒自己轉起來，現在中國經濟完全靠財政投資維持這個鏈條。

政府官員要擺脫經濟困境，必須要依靠財政支出無償把居民負債轉移到財政，從而修復居民的資產負債表，盤活上述經濟鏈條。

所以，和卿表示，央行完全有可能透過降息進一步減輕實體企業負債（變相地提高投資收益），並刺激消費，從而提振經濟。

那麼，央行降息能解決問題嗎？和卿說：「不能，但是能減輕經濟復甦的阻力。」

和卿表示，今年還是財政唱主角，貨幣當配角。目前的經濟問題是需求不足，是收入低、債務高，導致居民消費減少。政府推動基建計畫，提出減稅退費等措施，本質上是透過增加居民收入，以置換居民債務。相較下，貨幣寬鬆需要有人借錢、花錢才行。衝擊太大，企業和居民並不願意。