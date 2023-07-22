〈能源盤後〉下半年供應料將趨緊 原油連4周上漲

原油期貨價格周五 (20 日) 上漲，WTI 原油和 Brent 原油連續第四周上漲，係因今年下半年原油市場供應將趨緊的預期。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.42 美元或 1.9%，收每桶 77.07 美元，為 4 月 25 日以來的最高收盤價，本周上漲 2.3%。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.43 美元或 1.8%，收每桶 81.07 美元，本周上漲 1.5%。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.80 美元，為 4 月以來的最高收盤價，本周上漲 6%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 3.1%，收每加侖 2.75 美元，本周上漲 5.7%。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.6%，收每百萬 Btu 2.71 美元，但本周仍上漲約 6.9%。

市場驅動力

FactSet 數據顯示，7 月石油期貨出現反彈，其中 WTI 原油漲逾 9%、Brent I 原油漲逾 8%，削減了今年迄今的跌幅。

今年原油價格疲軟，係因市場擔心全球央行升息的舉措引發經濟急劇下滑，以及中國解封後的經濟反彈程度令人失望。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，石油價格的任何上漲都受限於黯淡的中國經濟前景。「中國成長率一直難以回到疫情大流行前幾年所見的水準，由於中國是全球最大的原油進口國，其經濟前景黯淡便削弱石油需求前景。」

周三中國北京當局計劃採取經濟刺激措施的消息「給石油交易商帶來一些希望」，「此類措施可能會重置預期，上調需求預測並提振油價。」

隨著原油價格反彈，市場預期各國央行已接近升息周期尾端，經濟可能比擔憂的情形更具彈性。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯也啟動減產，令交易商預期市場下半年將供應短缺。

StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師 Alex Hodes 周五表示，隨著市場開始意識到供應收緊，投資者將更加關注下周美國聯準會 (Fed) 會議，目前預期 Fed 將升息 25 個基點。所有人都將聚焦 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話，探詢這是否是今年最後一次升息，或是日後還會有更多升息。

天然氣方面，本周上漲 6.9%，但本月迄今下跌 3%，今年迄今仍有 39% 跌幅。