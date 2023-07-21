〈財報〉利息收入強勁 聯信銀行獲利超過預期

聯信銀行 (Comerica Inc)(CMA-US) 周五 (21 日) 公布的第 2 季獲利高於華爾街預期，因高利率提高了該行的利息收入，導致其股價在盤前交易上漲 4.5%。

與其他幾家銀行一樣，聯信銀行也受惠於 Fed 一系列快速升息，將其淨利息收入 (NII) 從一年前的 5.61 億美元增加到 6.21 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，Comerica 每股獲利 2.01 美元，超出分析師預期的 1.86 美元。

不過，該行將 2023 年 NII 成長預測從之前估計的 6% 至 7% 下修至 1% 至 2%。

地區銀行業同行 Fifth Third Bancorp (FITB-US) 和 Huntington Bancshares (HBAN-US) 的獲利預期也超出預期，但由於極高的借貸成本可能會在不久的將來損害客戶的貸款需求，因此都調降了 NII 預期。

Comerica 季末平均存款環比下降 5% 至 643.3 億美元。預計全年同比下降 14% 至 15%。

在今年春天三大銀行倒閉和大規模存款擠兌之後，美國銀行業者正試圖改善流動性以提振投資人信心。

聯信銀行上月宣布年底前退出房貸銀行金融業務，以提高貸款存款比和資本效率。