鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至18.54元，預估目標價為562.5元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.41元上修至18.54元，其中最高估值22.5元，最低估值16.5元，預估目標價為562.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|22.5
|30
|34.5
|最低值
|16.5
|21.05
|21.93
|平均值
|18.83
|23.62
|26.72
|中位數
|18.54
|22.96
|26.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|38,600,010
|47,971,460
|53,843,360
|最低值
|31,717,760
|36,572,000
|38,840,000
|平均值
|33,767,040
|40,195,310
|45,194,130
|中位數
|32,991,000
|39,400,000
|43,556,980
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.75
|18.77
|15.51
|15.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。