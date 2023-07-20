鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至18.54元，預估目標價為555元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18.54元上修至18.54元，其中最高估值22.5元，最低估值16.5元，預估目標價為555元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 22.5 30 34.5
最低值 16.5 21.05 21.93
平均值 18.88 23.67 26.87
中位數 18.54 23.08 26.24

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 38,600,010 47,971,460 53,843,360
最低值 31,717,760 36,572,000 38,840,000
平均值 33,767,040 40,195,310 45,194,130
中位數 32,991,000 39,400,000 43,556,980

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 24.75 18.77 15.51 15.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		 39,736,173 35,917,247 28,175,401 28,125,136

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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