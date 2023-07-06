亞泥強化內控 取得反賄賂國際認證

亞泥 (1102-TW) 宣布，取得 ISO 37001 反賄賂管理系統認證，今 (6) 日由亞泥總經理李坤炎代表領證。李坤炎表示，「賄賂零容忍」絕對不是口號，內部也透過教育訓練，強化同仁反貪腐反賄賂觀念，務必在誠信根基上，避免經營風險。

亞泥說明，自去年底的董事會正式通過賄賂防制管理政策，並依據 PDCA（計畫、執行、查核、行動) 的循環模式，在勤業眾信協助下，導入國際 ISO 37001 標準，建立賄賂防制管理系統。

該系統由最高管理階層為總經理，授權秘書處擔任獨立公正的防制專責單位，當遇到重大賄賂情事，專責單位可直接向上回報，而這套賄賂防制管理政策，適用對象包含亞泥的董事、經理人、員工、供應商、協力廠商等所有利害關係人。

亞泥表示，任何不正當利益，絕對嚴格禁止，一經發現或接獲舉報公司人員涉及賄賂，防制專責小組會秉持毋枉毋縱原則，先查明是否屬實，只要證實確有違反情事，將視情節輕重，依內部獎懲辦法懲處。

亞泥強調，凡經免職，將永不得在亞泥和關係企業任職，必要時也會向主管機關通報或移送司法機關偵辦；若與公務機關人員不當往來，也會通知政府廉政機關處理；假如利用職務之便，謀取不當利益，導致公司蒙受損害，除了解除職務，也會要求無條件賠償公司所受損失。

亞泥從 2021 年開始，就開辦各類相關教育訓練課程，委請內外部法務專業人員授課，從法規面到實務面，貫徹賄賂防制管理政策，更培養賄賂防制種子人員，負責內部單位交叉稽核，澈底杜絶任何賄賂風險，截至 2023 年初，已經辦理八堂課程，透過內控深化誠信廉潔，建構誠實正直文化。