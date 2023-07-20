資金追捧高股息ETF規模變壯 留意兩重點避免賺股息卻賠價差

高股息 ETF 規模水漲船高，統計 7 月以來截至 19 日為止，台股高股息 ETF 的規模已增加超過新台幣 600 億元，但投信法人提醒，布局高股息 ETF，除了得考慮配息率與價格之外，也要觀察完成填息所需時間，避免賺了股息，但卻賠了價差。

大華銀投信分析，台股 ETF 規模大增，除了有 3 檔高股息 ETF 新掛牌推波助瀾外，加上除權息旺季來臨，投資人趁除息前進場領息。

根據統計，截至 7 月 19 日為止，00918 近 6 個月表現在 44 檔台股原型 ETF 中，排名第二；同期間在 14 檔高股息 ETF 中，績效為第一名；再看 6 月除息的高股息 ETF 填息，00918 只花了 10 天，也就是 7 月 3 日即完成填息，在同時除息的高股息 ETF 中最速完成填息。

就目前成分股來看，00918 電子類股比重仍佔近 8 成，顯示電子股後市仍看俏；另外以填息率分析，目前成分股過去最多 15 次的填息成功率，平均超過 9 成，在除權息旺季後，填息力道值得期待。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，今年以來台股受惠於 AI 帶動上漲，過去被稱為牛皮股的企業，今年漲幅驚人，帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼。

展望後市，鄭翰紘指出，特斯拉創辦人馬斯克日前宣布加入 AI 產業，沙烏地阿拉伯也傳出將擴大 AI 投資；此外，半導體女王、AMD 總裁蘇姿丰訪台等，都為 AI 題材再添火力，相關產業鏈仍值得期待。

但要注意的是，今年下半年台股仍受到總經、大選等不確定因素影響，建議投資人透過 ETF 分散布局於獲利穩健、前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業。