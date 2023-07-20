盤後速報 - 邑錡(7402)下週(7月27日)除權息1.66元，預估參考價73.96元

邑錡(7402-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.16元，股票股利0.5元，合計股利1.66元。

以今日(7月20日)收盤價78.80元計算，預估參考價為73.96元，權息值合計為4.84元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

邑錡(7402-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自有品牌縮時攝影相機OBM業務, 主要產品:。建築工程縮時相機 ,智能電子貓眼, 縮時感應相機。創新ODM業務,主要項目:韌體開發, 研發設計, 製造量產。近5日股價上漲0.4%，櫃買指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 78.80 1.1603 1.47% 0.4973
2022/09/05 51.5 0.9967 1.94% 0.4984
2021/08/26 42.3 0.7 1.65% 0.5
2020/08/25 29.5 0.5653 1.92% 0.668
2019/07/19 48.5 1.2 2.47% 0.0

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