盤後速報 - 邑錡(7402)下週(7月27日)除權息1.66元，預估參考價73.96元

邑錡(7402-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.16元，股票股利0.5元，合計股利1.66元。
以今日(7月20日)收盤價78.80元計算，預估參考價為73.96元，權息值合計為4.84元，股息殖利率1.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
邑錡(7402-TW)所屬產業為光電業，主要業務為自有品牌縮時攝影相機OBM業務, 主要產品:。建築工程縮時相機 ,智能電子貓眼, 縮時感應相機。創新ODM業務,主要項目:韌體開發, 研發設計, 製造量產。近5日股價上漲0.4%，櫃買指數上漲0.78%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|78.80
|1.1603
|1.47%
|0.4973
|2022/09/05
|51.5
|0.9967
|1.94%
|0.4984
|2021/08/26
|42.3
|0.7
|1.65%
|0.5
|2020/08/25
|29.5
|0.5653
|1.92%
|0.668
|2019/07/19
|48.5
|1.2
|2.47%
|0.0
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