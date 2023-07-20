盤後速報 - 王道銀行(2897)下週(7月27日)除息0.38元，預估參考價9.87元

王道銀行(2897-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。
以今日(7月20日)收盤價10.25元計算，預估參考價為9.87元，息值合計為0.38元，股息殖利率3.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
王道銀行(2897-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。近5日股價上漲1.5%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|10.25
|0.38
|3.71%
|0.0
|2018/07/13
|8.37
|0.3
|3.58%
|0.0
|2017/07/17
|9.4799995
|0.45
|4.75%
|0.0
|2016/07/11
|7.9499998
|0.5
|6.33%
|0.0
|2015/07/16
|8.4200001
|0.4
|5.06%
|0.0
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