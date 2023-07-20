盤後速報 - 王道銀行(2897)下週(7月27日)除息0.38元，預估參考價9.87元

王道銀行(2897-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。

以今日(7月20日)收盤價10.25元計算，預估參考價為9.87元，息值合計為0.38元，股息殖利率3.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

王道銀行(2897-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為H101021 商業銀行業。H301011 證券商。H601011 人身保險代理人、H601021 財產保險代理人。近5日股價上漲1.5%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 10.25 0.38 3.71% 0.0
2018/07/13 8.37 0.3 3.58% 0.0
2017/07/17 9.4799995 0.45 4.75% 0.0
2016/07/11 7.9499998 0.5 6.33% 0.0
2015/07/16 8.4200001 0.4 5.06% 0.0

最新相關新聞

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞