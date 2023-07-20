盤後速報 - 根基(2546)下週(7月27日)除權息4.5元，預估參考價65.27元

根基(2546-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.15元，股票股利0.35元，合計股利4.5元。

以今日(7月20日)收盤價71.70元計算，預估參考價為65.27元，權息值合計為6.43元，股息殖利率5.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

根基(2546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。近5日股價下跌0.28%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 71.70 4.15 5.79% 0.35000000000000003
2022/08/01 55.7 2.6 4.67% 1.0
2021/08/09 48.0 3.6 7.5% 0.0
2020/07/15 44.45 3.0 6.75% 0.0
2019/07/04 38.9 3.0 7.71% 0.0

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