盤後速報 - 根基(2546)下週(7月27日)除權息4.5元，預估參考價65.27元

根基(2546-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.15元，股票股利0.35元，合計股利4.5元。
以今日(7月20日)收盤價71.70元計算，預估參考價為65.27元，權息值合計為6.43元，股息殖利率5.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
根基(2546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。近5日股價下跌0.28%，台灣加權指數上漲0.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|71.70
|4.15
|5.79%
|0.35000000000000003
|2022/08/01
|55.7
|2.6
|4.67%
|1.0
|2021/08/09
|48.0
|3.6
|7.5%
|0.0
|2020/07/15
|44.45
|3.0
|6.75%
|0.0
|2019/07/04
|38.9
|3.0
|7.71%
|0.0
最新相關新聞