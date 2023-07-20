盤後速報 - 喬山(1736)下週(7月27日)除息0.6元，預估參考價78.9元

喬山(1736-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月20日)收盤價79.50元計算，預估參考價為78.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

喬山(1736-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。近5日股價上漲1.68%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 79.50 0.6 0.75% 0.0
2022/09/07 59.3 0.5 0.84% 0.0
2021/10/04 64.2 1.12 1.74% 0.0
2020/09/16 69.8 1.4018 2.01% 0.0
2019/07/17 79.0 0.65 0.82% 0.0

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