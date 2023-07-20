盤後速報 - 喬山(1736)下週(7月27日)除息0.6元，預估參考價78.9元

喬山(1736-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月20日)收盤價79.50元計算，預估參考價為78.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
喬山(1736-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設備製造業、批發業及零售業。心肺復甦健身機及重量訓練機系列產品製造、批發與零售業。其他電機及電子機械器材製造業(馬達)。近5日股價上漲1.68%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|79.50
|0.6
|0.75%
|0.0
|2022/09/07
|59.3
|0.5
|0.84%
|0.0
|2021/10/04
|64.2
|1.12
|1.74%
|0.0
|2020/09/16
|69.8
|1.4018
|2.01%
|0.0
|2019/07/17
|79.0
|0.65
|0.82%
|0.0
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