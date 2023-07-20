盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月27日)除息0.3元，預估參考價16.2元

榮星(1617-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月20日)收盤價16.50元計算，預估參考價為16.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價上漲0.3%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/27
|16.50
|0.29999
|1.82%
|0.0
|2022/07/28
|16.0
|0.823
|5.14%
|0.0
|2021/09/16
|17.95
|0.6
|3.34%
|0.0
|2020/07/30
|11.9
|0.3
|2.52%
|0.0
|2019/08/26
|13.35
|1.0
|7.49%
|0.0
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