盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月27日)除息0.3元，預估參考價16.2元

榮星(1617-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月20日)收盤價16.50元計算，預估參考價為16.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價上漲0.3%，台灣加權指數上漲0.91%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/27 16.50 0.29999 1.82% 0.0
2022/07/28 16.0 0.823 5.14% 0.0
2021/09/16 17.95 0.6 3.34% 0.0
2020/07/30 11.9 0.3 2.52% 0.0
2019/08/26 13.35 1.0 7.49% 0.0

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