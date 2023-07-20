〈能源盤後〉美原油供應下降程度小於預期 油價逆轉收低

因美國官方數據顯示上周國內原油供應量下降幅度小於市場預期，原油期貨價格周三 (19 日) 回吐早盤漲幅，收盤走低。

先前因預期美國聯準會 (Fed) 即將結束升息，有助於緩解市場對經濟衰退恐挫傷能源需求的擔憂，因而提供油價支撐力，但隨著周三收低後，油價本周轉跌。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 40 美分或 0.5%，收每桶 75.35 美元。在供應數據發布之前，WTI 期貨交易價格約在每桶 76.65 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 17 美分或 0.2%，收每桶 79.46 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.72 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.64 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.60 美元。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/14 止) 美國商業原油庫存減少 70 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存下降 225 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 79.8 萬桶。

EIA 也公布，上周汽油供應量下降 110 萬桶、餾分油庫存大致不變。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周汽油供應量下降 90 萬桶、餾分油庫存大致不變。

EIA 表示，俄克拉荷馬州庫欣、紐約商業交易所交割中心的原油庫存上周減少 290 萬桶，而國內石油產量和戰略石油儲備 (SPR) 庫存沒有變化。

其他市場驅動因素

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，考量到市場對全球經濟前景仍存在擔憂情緒，油價有些受抑制，但市場必須有此認知「中美石油需求仍持續強勁」，且市場開始利用俄克拉荷馬州庫欣的庫存，而非 SPR，「這是對未來幾周的警訊。」

因此，如果需求保持不變，原油和石油產品庫存將大幅下降，但在房市數據走疲，且通膨數據似乎表明升息週期可能即將到頂峰後，市場判斷 Fed 的下一步行動，美元的反彈正澆滅市場的熱情。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告中表示，由於預計下半年石油供應將收緊，Brent 原油價格穩步突破每桶 80 美元是遲早的事。

「這走勢的說服力如何，端視投機情緒是否會大轉變。」他們指出，雖然近幾周投機性買盤有所增加，但從歷史角度來看，這仍然相當溫和，尤其是考量到實物市場預期的緊縮時。