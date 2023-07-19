〈能源盤後〉下半年供應趨緊 原油3日來首見反彈

原油期貨價格周二 (18 日) 上漲，為 3 個交易日來首次上漲，係因市場預期美國和全球原油供應將收緊，因而提供價格支撐力。交易員也還在等待 EIA 周三公布的美國石油供應數據。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.60 美元或 2.2%，收每桶 75.75 美元。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.13 美元或 1.4%，收每桶 79.63 美元。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.69 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.60 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.7%，收每百萬 Btu 2.63 美元，在連跌 4 日後終見回彈。

市場驅動因素

周二原油反彈，此前一日因中國經濟成長數據低於預期和利比亞油田恢復生產，周一原油價格跌至一周低點。(利比亞油田先前因抗議活動而關閉)

原油價格今年迄今仍大幅下跌，但 7 月出現反彈，部分係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯進一步削減供應，強化下半年市場將趨緊的預期。

CPT Markets 亞洲主管 Denys Peleshok 報告中表示：「中期內，供應擔憂情緒可能持續支撐市場的上行趨勢，因 OPEC+ 可能採取新干預措施以制衡價格，交易員仍舊保持謹慎。」

「然而，需求擔憂恐仍是交易員關注的焦點，且可能造成一些不確定性，並加劇一些波動和價格調整。」

在這當口，中國經濟數據顯示其復甦力道弱於預期，市場對此點做出反應。

中國公布第二季經濟成長年率 6.3%，遜於預期的 7.1% 成長年率，促使華爾街分析師周一稍早下調對這全球第二大經濟體的預期。中國疫情解封後的經濟反彈程度令市場不滿意，被視為今年原油價格承壓的理由之一。

Sevens Report Research 分析師周二報告寫道，令人失望的中國經濟數據抵消了俄烏局勢更加緊張的影響，令大宗商品價格走低。「如果中國經濟放緩，將加劇需求擔憂」他們說道。