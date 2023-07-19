鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至33.13元，預估目標價為1300元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對祥碩(5269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由33.13元上修至33.13元，其中最高估值37.19元，最低估值30.21元，預估目標價為1300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|37.19
|55.48
|65.64
|最低值
|30.21
|37.5
|53.69
|平均值
|33.52
|48.12
|60.01
|中位數
|33.13
|48.65
|60.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6,810,030
|9,237,410
|10,744,090
|最低值
|5,940,000
|7,752,000
|8,995,990
|平均值
|6,428,760
|8,225,580
|9,798,600
|中位數
|6,359,500
|8,119,500
|9,562,810
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|37.86
|46.23
|44.16
|16.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,248,329
|6,009,012
|6,987,470
|3,746,124
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5269/financials/ratios
最新相關新聞
- 盤中速報 - 祥碩(5269)急拉2.83%報1085.0元，成交196張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：祥碩(5269-TW)EPS預估上修至33.56元，預估目標價為1300元
- 【熱門話題】MR頭戴式裝置成為本屆話題？元宇宙有望接棒AI熱潮？元宇宙概念股一次看
- 【產業概觀】Compuetex展將落幕，從黃仁勳看科技趨勢，CPU與GPU的差異、概念股一次看
- 盤中速報 - 祥碩(5269)急拉2.19%報1165.0元，成交210張
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。