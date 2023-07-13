鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為112.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯亞(3081-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1元下修至0.98元，其中最高估值1.7元，最低估值-0.53元，預估目標價為112.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.7
|5.78
|9.61
|最低值
|-0.53
|1.42
|4.1
|平均值
|0.84
|3.33
|6.86
|中位數
|0.98
|3.16
|6.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,990,000
|2,562,000
|3,582,000
|最低值
|1,219,000
|1,863,000
|2,509,650
|平均值
|1,661,150
|2,201,090
|3,045,830
|中位數
|1,698,000
|2,182,270
|3,045,830
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.61
|3.71
|6.5
|4.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,380,885
|1,872,703
|2,309,089
|2,136,270
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3081/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。