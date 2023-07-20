【宏利投信】利多齊發酵 日股來真的

日股復甦，這次是真的嗎? 在全球經濟逐步回溫下，今年以來主要股市普遍有所表現，但最受矚目的即是日本股市，日本東證股價指數在今年上半年的漲幅超過二成 1，超越同期美國、歐洲，以及亞洲其他市場表現。

展望下半年，日股走勢仍令人期待。宏利投信分析，此波日股復甦比較特別的是日本的總經環境持續改善，以及企業獲利優於預期，此為主要的兩大利多因素。從細節來看，各項經濟數據，例如日本今年第一季 GDP 成長達 2.7%2，優於美國的 2%，五月份服務業 PMI 達 55.9 創下新高，六月製造業 PMI 達 49.8，兩項數據也都優於美國，並且六月核心通膨年增率 3.2%，較美國情況相對緩和，顯示基本面正在持續好轉。更值得關注的是，市場預估今年日本企業獲利年增率有望達 6%2，優於歐、亞、美等地僅 0~2% 的年增率，更是推升股市的主要動能。

從市場評價面來看，宏利投信觀察，即使歷經上半年的快速上漲，日本股市未來 12 個月本益比仍屬合理水準 3，在東證主板上市企業中，有將近半數的企業股價淨值比低於一倍，顯示評價仍具成長空間。加上東京證交所推動 60 年來最大的企業上市規則改制 4，驅使企業積極經營與進行股票回購，有助股價推升動力。在種種利多作用下，日本股市於今年第二季的外資流入金額大增 451 億美元 5，是近年來單季流入最高金額，在這些利多持續發酵下，長期被國際投資人低配的日本股市有機會吸引資金持續流入。

關於日股投資方向，宏利投信認為，日本股市具備多項產業長期利多趨勢，日本為半導體供應鏈的重要一環，擁有工業自動化、高端半導體技術，具有創新題材；政府更帶頭發起提振 IT 基礎建設，強化數位化趨勢發展。而「日本製造」的高品質、品牌價值，更是日本一貫的投資主題之一。

宏利投信總代理的安本日本永續股票基金 (原：安本標準日本股票基金)，成立超過三十年 6，歷經多次市場震盪考驗，值得一提的是，即使基金成立時間悠久，但投資布局卻與時俱進，首先若參考其產業布局及前十大持股，可以發掘不少科技產業的布局，跟進時代的發展趨勢，而基金本身也將永續概念融入投資流程，符合全球投資市場當前的主要發展趨勢， 為參與日本股市的優選。

1 Bloomberg. 資料區間：2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

2 日本內閣府。2023 年 6 月 8 日。美國商務部，2023 年 6 月 29 日。

3 Goldman Sachs，2023 年 6 月 23 日。

4 東京證交所。2023 年 4 月 4 日。

5 Goldman Sachs，2023 年 6 月 21 日。

6 該基金成立日為 1988 年 4 月 26 日。

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