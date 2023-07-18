安勤結盟亞信 合作IIoT應用TSN網路解決方案

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，和工業乙太網路晶片廠亞信 (3169-TW) 建立策略合作夥伴關係，共同推出專為工業物聯網 (IIoT) 所設計的時效性 (TSN) 網路解決方案，鎖定軌道交通、工業、遠端醫療等應用領域。

雙方此次時效性 (TSN) 網路解決方案是結合安勤 SLP-WHG-TSN 工業級電腦和亞信的 AXM57104 TSN PCIe 超高速乙太網路卡，能消彌傳統工業通訊隔閡，讓資訊技術 (IT) 和營運技術 (OT) 互融互聯實現即時無縫串流。

安勤說明，該解決方案適用於特別重視訊號可靠性與時效性的軌道交通、工業控制、工業自動化和電力能源，以及靠著成千上萬感測器互通資訊同時須分毫不差準確運作的工業物聯網相關應用。

此外，低延遲讓聯網裝置運作步調高度一致，對於需要即時傳輸精確訊號、指令、影像等應用非常重要，提供在工廠自動化、遠端醫療等應用領域的客戶更準確、更具成本效益，且更高可靠的服務。

安勤強調，雙方投入相當大的開發技術能量在包含像 RT-Linux 實時作業系統開發環境、作業系統環境如 Linux 的調校、與 BIOS 精準設定等持續精進，讓共同建構的 TSN 平台解決方案發揮最大運作效益。