中國國家發改委宣示 抓緊提出擴大消費政策

中國第 2 季經濟成長率遠不如市場預期後，國家發改委表示，將抓緊提出擴大消費政策，不斷充實政策工具箱，並堅持常態化召開民營企業家座談會。

據《中國證券報》報導，國家發改委政策研究室主任金賢東週二（18 日）說，今年以來，政府就建立高品質充電基礎設施體系、更好支持新能源車下鄉等提出一系列政策。政府將持續推動這些政策落實見效，改善基礎設施和服務環境，下大力氣穩定汽車等重點領域消費。

金賢東進一步表示，有關消費領域存在的突出問題，國家發改委將抓緊擬定恢復和擴大消費的政策，聚焦穩定大宗消費、促進汽車和電子產品消費、拓展農村消費、改善消費環境，提出一批務實管用的政策，並儘快落實政策。

國家發改委國民經濟綜合司副司長李慧則表示，針對第 2 季以來經濟運行出現的新變化，國家發改委將按照落實一批、儲備一批、提出一批的思路，打好政策「組合拳」，抓緊研究儲備政策，不斷充實政策工具箱，及早提出有關政策，促進消費穩步恢復和擴大。

在民營經濟方面，李慧指出，國家發改委將持續發揮民營企業溝通交流機制的作用，堅持常態化召開民營企業家座談會，傾聽民營企業家的真實想法，並引導地方各級發展改革部門共同為民營企業等各類所有制企業營造良好發展環境。

李慧說，隨著國務院加快落實各項決策，存量政策與增量政策協同發力，「我們有信心有條件有能力推動經濟結構持續向優、增長動能持續增強、發展態勢持續向好，實現全年經濟社會發展目標任務」。

儘管國家發改委做出如此宣示，但中國第 2 季國內生產毛額（GDP）僅擴張 6.3%，遠不如市場預期。據《路透》報導，最新 GDP 數據出爐後，引發華爾街機構下修對中國的全年成長預測，摩根士丹利與摩根大通均把成長率下調至 5%，原本分別為 5.7% 與 5.5%。