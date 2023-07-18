騰訊最大股東持續減持 股價一度跌超4%

據報導，騰訊控股最大股東、南非 Naspers 集團荷蘭子公司 Prosus 表示，對騰訊的持股將每年減少 2 至 3 個百分點，預計在今年年底降至 24% 至 25% 左右。騰訊今日一度大跌超過 4%，盤中滬深港通資金出現撤退跡象。

Prosus 表示，所持有的騰訊股份的比例將在今年年底將降至 24% 至 25% 左右。Prosus 執行長 Bob van Dijk 在接受媒體採訪時稱：「我們期望繼續成為騰訊的長期股東。」他也表示，Prosus 對騰訊的業務充滿信心，看好中國的網路消費產業。

最初，Naspers 在 2001 年以 3400 萬美元的價格收購了騰訊三分之一的股份。Prosus 在去年 6 月宣布將逐步出售所持有的騰訊股票，用以回購自家股票。

據港交所檔顯示，騰訊大股東 Naspers 在 去年 12 月出售 99.3 萬股騰訊控股股份，平均價格為每股 320.028 港元，持股比例減少至 26.99%

在 Prosus 去年宣布回購計劃時，持有騰訊約 29% 的股份。至今在多輪的減持後，目前持有騰訊約 26% 的股份，價值約為 1120 億美元。

今年 4 月 11 日，Prosus 公告指出，作為繼續實施該公司回購計畫的一部分，Prosus 將在本周把持有的 9,600 萬股騰訊股票以認證形式 (certificated form) 存入香港中央結算系統，以使這些股票能夠有序地在市場上交易，預估將套現近 350 億港元。