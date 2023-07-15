〈能源盤後〉原油收低 但連續第三周上升 創4月以來最長周線漲勢

原油期貨價格周五 (14 日) 收低，但減產和美元疲軟讓油價周線創下 4 月以來最長漲勢。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.47 美元或 1.9%，收每桶 75.42 美元，令本周漲幅收斂至 2.1%。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.49 美元或 1.8%，收每桶 79.87 美元，令本周漲幅收斂至 1.8%。

Brent 和 WTI 最近月期貨價格連續第三周上漲，為 4 月 14 日止當周以來最長連續周漲勢。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.64 美元，本周上漲 2.1%。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 2.60 美元，本周上漲 1.5%。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.54 美元，本周下跌 1.7%。

市場驅動因素

周五原油期貨收低，但連續第三周上漲，且可望令 7 月創下連續第二個月上漲。

有跡象表明，美國通膨下降速度較經濟學家預期快速，令過去一周公債殖利率下降，也令美元大幅走跌，有助於提振以美元計價的大宗商品價格，其中也包括石油。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 指出，由於本周公布的消費者物價指數 (CPI) 和生產者價格指數 (PPI) 均低於預期，美國聯準會 (Fed) 對抗通膨勝利的說法獲得提振，致使股票、石油、債券和外幣出現新一輪反彈。

「美元下跌的事實有助於推高所有以美元計價的資產價格，包括原油、黃金、白銀和銅。」他說。

ICE 美元指數周五上升 0.1% 至 99.896，但該指數在前一日觸及一年多來最低水準且本周跌逾 2%。

儘管如此，SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 仍對本周油價走高感到驚訝，因為美國官方周三公布的數據顯示原油庫存在本預期下降的情況下大增。「我認為，市場處於經濟軟著陸模式，目前情況可能仍然如此。」

Innes 指出，問題圍繞在石油市場是否真的供應緊繃，「我們是否真的看到減產舉措，或者俄羅斯仍存在大量石油出口黑數？」

貝克休斯周五數據顯示，本周美國活躍石油鑽探數量減少 3 座，至 537 座，為連續第五周數量下降。

與此同時，他表示，有報導稱利比亞關閉了主要油田，供應中斷的事件可能會給油價帶來支撐。

根據路透周四下午報導，利比亞的 El Feel、Sharara 和 108 油田於當日關閉生產，以抗議一名前財政部長被綁架。