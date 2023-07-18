大股東Prosus：估對騰訊持股每年縮水2%至3% 今年底降至24%至25%

《華爾街日報》（WSJ）周一（17）報導，騰訊大股東 Prosus 預估回購期間對騰訊持股每年縮水 2% 至 3%，今年年底降至 24% 至 25% 左右。

Prosus 目前持有騰訊約 26% 的股份，價值約為 1,120 億美元。從去年 6 月至今，Prosus 一直在減持騰訊股份用於其「長期、開放式」回購。

Prosus 執行長 Bob van Dijk 在接受 WSJ 採訪時表示：「我們希望繼續成為騰訊的長期股東。對騰訊的業務充滿信心，看好中國消費網路產業。」

Naspers 是一家跨國上市傳媒巨擘，創立於 1915 年。2001 年 Naspers 控股公司 Prosus 的子公司 MIH 以 3,200 萬美元價格，買入騰訊 46.5% 的股權並成為其大股東。據統計，投資騰訊至今 20 年內，Naspers 集團已從騰訊身上賺超 7,000 多倍的收益。

這一輪減持計畫最早要追溯到去年 6 月 27 日，Prosus 發布公告稱，對騰訊的減持用於「長期、開放式」回購，放棄了曾說「2024 年之前不會出售騰訊股票」的承諾。

從去年 6 月至今，Prosus 曾階段性停止過減持騰訊股票，但從資料來看，長期減持的態勢並未停止。

今年 4 月 11 日，Prosus 公告指出，作為繼續實施該公司回購計畫的一部分，Prosus 將在本周把持有的 9,600 萬股騰訊股票以認證形式（certificated form）存入香港中央結算系統，以使這些股票能夠有序地在市場上交易，預估將套現近 350 億港元。

據港交所檔顯示，去年 12 月 13 日，騰訊大股東 Naspers 出售 99.3 萬股騰訊控股股份，平均價格為每股 320.028 港元，持股比例減少至 26.99%。

去年 11 月 23 日，Naspers 曾發布公告表示，騰訊在 11 月 16 日宣布，明年將向股東派發美團股份。收到股份後，我們會將其（美團股份）視為持有待售股份。