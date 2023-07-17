鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為43.8元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對亞泥(1102-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.34元上修至3.34元，其中最高估值3.8元，最低估值2.34元，預估目標價為43.8元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.8
|3.98
|3.76
|最低值
|2.34
|2.8
|2.9
|平均值
|3.21
|3.49
|3.33
|中位數
|3.34
|3.61
|3.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|92,100,000
|101,929,000
|94,999,000
|最低值
|81,547,000
|86,058,510
|85,704,540
|平均值
|88,650,100
|93,887,900
|90,351,770
|中位數
|89,351,000
|93,575,000
|90,351,770
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.63
|4.7
|4.7
|5.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|90,340,503
|89,654,713
|78,240,880
|89,347,637
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1102/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞泥(1102-TW)EPS預估下修至3.34元，預估目標價為43.8元
- 盤後速報 - 亞泥(1102)下週(7月20日)除息2.3元，預估參考價41.5元
- 亞泥Q2營收季增近1成 整合產業鏈取得職安國際驗證
- 亞泥強化內控 取得反賄賂國際認證
- 〈台股盤前〉費半強彈添多頭熱度 族群輪動優於大盤走勢
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。