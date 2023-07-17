鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為32.75元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英業達(2356-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.73元上修至1.76元，其中最高估值2.17元，最低估值1.54元，預估目標價為32.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.17
|3.86
|4.62
|最低值
|1.54
|1.81
|2.24
|平均值
|1.81
|2.3
|2.97
|中位數
|1.76
|2.17
|2.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|557,588,360
|603,755,000
|623,438,150
|最低值
|529,383,000
|579,260,000
|598,522,540
|平均值
|545,382,580
|588,518,460
|611,983,940
|中位數
|545,158,600
|586,494,240
|613,991,140
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.71
|1.82
|2.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|541,750,850
|519,732,048
|508,294,198
|500,952,813
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。