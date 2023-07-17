存股族的第2筆財富：股票出借賺取租金收入，借券有什麼眉角？

台股從去年起波動幅度增大，喜歡存股的你除了逢低加碼外累積部位，領取配股配息之外，手中的庫存股竟然還可以額外出租收租金，那借券有什麼眉角，今天透過 5 個 QA 介紹給各位基礎知識。►點我直接看 6 分鐘影音教學內容

Q1：股票出借是什麼？

股票出借又稱借券，可以想像成是你當「股票包租公 / 包租婆」，並把股票出借給需要的人，而他們會付出借租金給你，證券公司會負責媒合出借人跟借券人。

Q2：怎麼開始出借股票?

首要要跟券商申請資格，且要符合下面 3 個項目

(1) 證券戶開戶滿三個月

(2) 簽署出借有價證券契約書 (手機 APP 或臨櫃簽署)

(3) 股票買進完成交割後開始申請 (T+2 日)

Q3：出借後，股票會變成對方的嗎？

出借股票並不會變成別人的哦！只是暫時出借，所以出借期間在資產總覽裡面的庫存還是看得到，而在出借股票的分類可以看到出借股票的張數、成本及損益。

Q4：申請完成後怎麼開始租借股票?

跟電子下單一樣，透過證券公司的 APP 或網路下單平台就可以進行出借申請囉！但是要整張也就是 1 千股整才可以出借。

那股票出借的租金收入怎麼計算？有哪些成本？因為借券不是賣出股票，所以不用繳交證券交易稅；但仍會有【出借服務費】大家要特別留意，而服務費為出借收入的 20%~30% 不等，這點依各家券商券商公告為準。

以下提供出借的租金收入參考公式：每日出借收入 =(出借股數＊每日收盤價＊出借費率＊天數)/３６５。

►點我看借券基本知識延伸閱讀：把手中股票借出去，賺取租金！

Q5：出借後，想賣出怎麼辦？

出借的投資人可以申請提前還券，以永豐金證券為例，會在 T+3 個營業日前返還股票給投資人。►點我看更多 6 分鐘完整影音教學內容

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